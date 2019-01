Landstræner så ekstremt højt niveau i storm af skader

Landstræner Nikolaj Jacobsen var imponeret over niveauet, da Danmarks håndboldlandshold torsdag slog Ungarn med 33-19 i en VM-test i Aarhus.

Men samtidig har han en del skader at tage hensyn til. Værst ser det ud med Henrik Toft, der onsdag blev skadet under en omgang fodboldspil til træning.

- Det var ikke fodboldspillet, der var skyld i skaden. Det kunne være sket i alle bevægelser, siger Jacobsen om Tofts lyskeskade.

- Men jeg er da rigtig træt af det med Henrik. Jeg havde foretrukket, at han kunne få en masse spilletid op til turneringen.

Umiddelbart lyder meldingen på to ugers pause til Toft, der i så fald er klar en uge inde i VM-turneringen på hjemmebane.

Også Hans Lindberg var ukampdygtig torsdag, men landstræneren er ikke så bekymret for hans vedkommende.

Desuden så man heller ikke keeper Nicklas Landin i aktion i torsdagens kamp, selv om han var tiltænkt at spille første halvleg. Han blev skadet under opvarmningen.

- Han fik et lille stræk i lysken, men det er ikke umiddelbart alarmerende. Men vi ville ikke tage nogle chancer i en træningskamp, siger landstræneren.

Stjernen over dem alle, Mikkel Hansen, har fået fri i et par dage på grund af en fødsel, men om det var tegn på, at fødslen er i gang eller allerede overstået, kunne landstræneren ikke bidrage med information om.

- Vi tager situationen dag for dag og håber, at fødslen går godt, siger han.

Håndbold blev der altså også spillet i Ceres Arena, og det ville landstræneren hellere tale om.

- Det er svært at være utilfreds. Det var en kamp på et ekstremt højt niveau fra vores side. Jeg tror ikke, at jeg så en fejl i hele første halvleg.

- Vi spillede også i højt tempo i anden halvleg, men skiftede mere ud, og derfor blev det mere urytmisk i perioder, siger Jacobsen.

Han satte plus ud for Nikolaj Øris Nielsen, der er den foretrukne højreback, efter Niclas Kirkeløkke har meldt afbud til VM med en skade.

- Han var virkelig skarp på sine skud, og det får vi brug for fra distancen, siger landstræneren.

Han noterede sig desuden gode takter fra Nikolaj Markussen, Rasmus Lauge, Morten Olsen og Mads Mensah.

Søndag møder Danmark endnu en gang Ungarn i en sidste test, inden Chile venter i den første VM-kamp på torsdag.