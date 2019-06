Landstræner overvejer udskiftninger i tæt U21-program

Tre kampe på seks dage er hård kost for en fodboldspiller, og især for spillere som ikke har spillet mange minutter kontinuerligt.

Ikke desto mindre er tre kampe på seks dage, præcis hvad det danske U21-landshold er i gang med ved EM, og det tætpakkede program kan give anledning til ændringer på det danske hold mod Østrig.

Den idé lufter U21-landstræner Niels Frederiksen i hvert fald.

I nederlaget til Tyskland mandag startede han med folk som Jacob Rasmussen, Rasmus Nissen Kristensen, Philip Billing, Mathias Jensen og Marcus Ingvartsen, som de seneste måneder ikke har fået meget spilletid i deres respektive klubber.

Slitage fra kampen mod Tyskland kan være med til at sende dem i retning af bænken, når holdet til torsdagens møde med Østrig skal sættes.

- En af overvejelserne er selvfølgelig, at der er kort tid mellem kampene. Der er spillere, som var meget belastet af kampen i går (mandag, red.), og måske også var ekstraordinært belastede, fordi de heller ikke har spillet så mange kampe de seneste måneder.

- Det bliver en overvejelse, om vi skal bytte lidt rundt der, for jeg synes, vi har nogle dygtige spillere, som enten slet ikke eller kun meget lidt kom i spil i går. Det er primært ud fra en fysisk betragtning, for friske ben bliver rigtig vigtigt, siger Niels Frederiksen.

Han kommer næppe til at skifte et halvt hold, men på flere af positionerne er der fuldgod og formstærk erstatning. Som eksempelvis Jonas Wind til angrebet og Joakim Mæhle på højrebacken.

Ud over det fysiske aspekt var det også vigtigt hurtigt at få nederlaget til Tyskland rystet af sig og begynde at kigge frem mod Østrig-kampen.

Og den del er lykkedes ret godt, mener Niels Frederiksen.

- Vi har en vigtig opgave foran os, for vi skal vinde, og derfor var det vigtigt at få kampen ud af systemet, og det synes jeg egentlig, vi har klaret, siger han.

Danmark møder Østrig på Stadio Friuli i Udine torsdag klokken 18.30.