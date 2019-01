Landstræner om mange danske klubskifter: Vild udvikling

Nadia Nadim til Paris Saint-Germain. Simone Boye til Bayern München. Janni Arnth og Katrine Veje til Arsenal. Sofie Junge Pedersen til Juventus.

Nogle af de bedste danske kvindelige fodboldspillere er i de seneste par måneder skiftet til nogle af de største europæiske klubber.

Det vækker glæde hos landstræner Lars Søndergaard, der benytter lejligheden til at sende en opfordring til danske topklubber, som ikke satser på kvindefodbold.

- Klubberne gør det ikke bare for deres blå øjnes skyld. De kan se, at der er en stor gevinst ved også at få pigefodbold ind under deres logoer. Klubskifterne bliver mere tydelige, fordi det er velkendte klubber.

- Der sker i øjeblikket en helt vild udvikling i kvindefodbolden internationalt, hvor klubberne virkelig skyder penge ind i det og tager udlændinge ind på kontrakter, så de kan få succes og vinde noget, siger Søndergaard.

De mange aktuelle klubskifter bør få danske klubber til at investere nogle kræfter i kvindefodbold, mener han.

- Det viser mig endnu mere, at de her herre-topklubber, der er kendt over hele verden, satser på kvindefodbold. Der håber jeg på, at de store herreklubber herhjemme reagerer på det.

- Det vil være en rigtig god ting, hvis flere kom med. Ikke sådan at de skal køre det hele. Men herre-topklubberne har knowhow og infrastruktur, og det vil gøre overgangen lettere.

- Og der er altså sidegevinster ved at have pigefodbold og en anden slags tilskuere og medlemmer end fra den traditionelle drenge- og mandeverden, lyder det fra landstræneren.

Han er tilfreds med at se nogle af landsholdsspillerne i store klubber.

- Det er fint, de kommer ud at spille i gode klubber, hvor træningsmiljøet er godt. Forhåbentligt i gode turneringer, hvor de hele tiden bliver matchet hver eneste weekend.

- Det er nok noget af det, der mangler herhjemme, mener Lars Søndergaard.

Han fremhæver Brøndby og Fortuna Hjørring som flagskibene i Danmark.

- Man skal dog ikke glemme, at Brøndby slog Juventus. Så selv om navnet klinger utroligt meget, så er vi også med, når det drejer sig om de bedste som Brøndby og Fortuna Hjørring, siger han.

Landstræneren glæder sig til at se, om Nadia Nadims skifte til PSG bliver en succes.

- Det afhænger jo helt af, om hun kommer til at spille. Det var problemet i Manchester City, hvor hun ikke fik ret mange minutter.

- På kort sigt gør det ikke så meget, hvis ikke de spiller alle kampe. Men længere tid uden kampe går ud over formen og spillerne og dermed også landsholdet.

- Men det er med til at vise andre piger og talenter, at der bliver flere og flere muligheder for at komme ud og tjene på det. Og måske koble uddannelse på tilværelsen som fodboldspiller.

- Det er en god ting og kan give en ændring af opfattelsen hos pigerne, siger landstræneren.

Lars Søndergaard bruger det meste af lørdagen på en pigetalentkonference i Kolding, hvor emner om kvindefodbold er til debat.