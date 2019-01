Landstræner har es i ærmet til VM-finale

Morten Olsen starter inde som playmaker for Danmark i søndagens VM-finale mod Norge.

Landstræner Nikolaj Jacobsen havde en overraskelse i ærmet til Danmarks startopstilling i VM-finalen mod Norge, der begynder klokken 17.30 i Herning.

Således starter Morten Olsen inde i finalen. Det fortæller assistenttræner Henrik Kronborg fem kvarter inden kampstart.

Playmakeren har ellers ikke fået meget spilletid i turneringen, men han kom på banen i semifinalen mod Frankrig og leverede en stærk indsats.

Fem mål slyngede Olsen i kassen undervejs i den danske magtdemonstration mod de forsvarende verdensmestre. I alt har Olsen blot spillet 53 minutter i turneringens første ni kampe.

Han starter på banen på bekostning af Mads Mensah, der har været i aktion i lidt mere end fem timer ved VM.

Ellers er der ingen overraskelser i den danske startopstilling. Niklas Landin passer målet, mens Magnus Landin og Lasse Svan starter på fløjene.

Ud over Morten Olsen er Mikkel Hansen og Rasmus Lauge bagspillere for Danmark. Olsen er playmaker, mens Hansen og Lauge passer de to backpositioner.

Anders Zachariassen er at finde på stregen. I forsvaret kommer Henrik Møllgaard ind i stedet for Morten Olsen.