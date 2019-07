Landstræner før Antonsens finale: Anders står stærkt

Der venter hård modstand, når badmintonspilleren Anders Antonsen søndag spiller finale i Indonesia Open.

Det vurderer landstræneren i badminton, men Kenneth Jonassen har stor tiltro til Antonsen, der møder verdenstreer Chou Tien Chen fra Taiwan i den 22-årige aarhusianers største finale i karrieren.

- Anders står stærkt, men man skal ikke undervurdere varmen og fugtigheden. Kampen i morgen (søndag, red.) er en hel anden størrelse.

- Chou har roen og rutinen. Han er en spiller, der er uhyggelig svær at slå. Det er en rigtig test for Anders mod en verdensklassespiller, siger Kenneth Jonassen ifølge badminton.dk.

Anders Antonsen blev lørdag klar til finalen, da han slog Wong Wing Ki Vincent fra Hongkong med 21-17, 21-10.

Anders Antonsen møder frem med sin sejr i European Games i slutningen af juni, men det er første gang i karrieren, at han er i finalen i en Super 1000-turnering, som er det højeste niveau på World Touren.

Kun All England og China Open rangerer lige så højt, mens sæsonfinalen er den eneste turnering, der rangerer højere, og det sætter finalepladsen i relief.

Anders Antonsen har mødt Chou Tien Chen fire gange, og det er hver gang blevet til nederlag til danskeren, som i januar besejrede verdensetter Kento Momota i Super 500-turneringen Indonesia Masters.

- Anders er vokset med opgaven, og han har været sulten efter at gøre det godt her. Han bibeholder sit fokus gennem hele kampen, og han følger planen for kampen.

- Han har været helt exceptionel i den her turnering i at være skærpet. Modstanderne har skullet tvinge fejl ud af Anders, siger Kenneth Jonassen.

Jan Ø. Jørgensen har som den eneste dansker vundet Indonesia Open i herresingle, hvilket skete i 2014.