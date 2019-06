Landstræner bønfalder klubber om at bruge englændere

Med fire engelske hold i de to finaler i Europas største klubturneringer, Champions League og Europa League, skulle man tro, at alt kørte på skinner for engelsk fodbold.

De engelske klubbers succes smitter dog ikke nødvendigvis af på det engelske fodboldlandshold, som i denne uge skal forsøge at vinde den første udgave af Nations League.

Problemet for England er nemlig, at klubberne ikke benytter ret mange englændere.

Chelsea havde ikke en eneste englænder med fra start, da holdet slog Arsenal i Europa League-finalen. Arsenal benyttede kun en enkelt englænder fra start.

Liverpool, der vandt Champions League, havde to englændere med fra start, mens Tottenham trak statistikken op med fem hjemlige spillere.

Den engelske landstræner, Gareth Southgate, bryder sig ikke om tendensen og frygter, at der i fremtiden kan blive sat en stopper for den nuværende succesfulde periode på landsholdsniveau.

Southgate bønfalder de engelske klubber i den bedste hjemlige række om at give flere unge engelske talenter chancen.

- Vi er nødt til at få stoppet den kurve. Min største bekymring er, at tallet bliver ved med at falde, og at vi om ti år ender med en engelsk landstræner, som kun har 15 procent af ligaen at vælge fra.

- Hvorfor skulle det ikke kunne ske? Det er en stor fare for os, siger Southgate ifølge AFP.

Statistikken fra Premier League er heller ikke opløftende, da brugen af englændere er nedadgående fra et i forvejen lavt niveau.

Kun 30 procent af spillerne i startopstillingen var englændere set over hele sæsonen i Premier League. Det er færre end i sæsonen forinden, hvor tallet ifølge AFP var 33 procent.

- Jeg vil ikke være i dette job for evigt, og jeg ønsker, at der er en god gruppe af engelske spillere, som kan komme på landsholdet, siger Southgate.

England nåede ved sidste års VM-slutrunde frem til semifinalen for første gang siden 1990, og den nuværende plads i Nations Leagues finalestævne kommer efter flotte sejre over Spanien og Kroatien.

Lige nu råder England over flere stjernespillere under 25 år, som spiller fast for deres klubber. Det drejer sig om profiler som Raheem Sterling, Jadon Sancho, Marcus Rashford og Trent Alexander-Arnold.

England skal i sin semifinale i Nations League møde Holland torsdag aften. Portugal vandt over Schweiz onsdag og er dermed videre til søndagens Nations League-finale.