Landsholdsveteran bliver anfører i Flensburg-Handewitt

Den danske håndboldspiller Lasse Svan Hansen skal fra den kommende sæson bære anførerbindet i den tyske storklub Flensburg-Handewitt.

Det skriver den nordtyske klub på sin hjemmeside.

Tidligere havde den stærke svenske forsvarer Tobias Karlsson hvervet, men da han har valgt at indstille karrieren, skulle der findes en anden, og træner Maik Machulla har peget på den danske højrefløj.

- Han har en naturlig autoritet og nyder fuld tillid på holdet. Med sin store internationale erfaring er han en perfekt samarbejdspartner, og han er en vigtig kontakt for især de unge spillere, siger Maik Machulla til hjemmesiden.

Han tilføjer, at han også tidligere har inkluderet Svan i beslutningsprocesser omkring holdet.

Den 35-årige Svan har tilbragt det meste af sin lange karriere i Flensburg-Handewitt, hvor han slået sine folder siden 2008. Forinden havde han spillet i seks sæsoner hos fynske GOG.

- For mig er det en stor ære at få denne rolle i klubben. Jeg har altid taget ansvar som håndboldspiller, og jeg glæder mig til at gøre det i denne rolle, siger Lasse Svan.

Han fik debut på det danske A-landshold i 2003 og har siden været med til at vinde OL-, EM- og VM-guld.

Den nye bundesligasæson begynder 22. august.