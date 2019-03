FC Midtjylland-angriberen Paul Onuachu har boet i Danmark siden 2012, og i det meste af sin tid i Danmark har han været en flittig målscorer.

Han måtte dog vente helt indtil mandag, før han officielt blev udtaget til Nigerias A-landshold.

Efter mandagens 3-3-kamp mod FC Nordsjælland i Superligaen siger Onuachu, at han ikke har haft Danmarks landshold inde i overvejelserne.

- Nej, lyder det langtrukket fra Onuachu, inden den tårnhøje angriber fortæller, at hjertet banker for Nigeria:

- Jeg er super stolt over at være udtaget til det nigerianske landshold. Det er noget, som jeg har drømt om i lang tid, og det er bare en god fornemmelse, at have opnået så stort et mål i min karriere.

- Det har været mål for mig i meget lang tid, men man er bare nødt til at være tålmodig. Jeg gør hvad jeg kan på fodboldbanen, og nu er jeg bare glad for, at det er lykkedes, siger Paul Onuachu.

Det er blandt andet hans 14 superligamål i denne sæson, der har banet vej for udtagelsen til Nigerias landshold.

Han modtog den glædelige besked over telefonen.

- Jeg blev ringet op af den nigerianske landstræner (Gernot Rohr, red.), og han fortalte, at han har ønsket at prøve mig af i et stykke tid, og det var så nu, at han kunne finde plads til mig på holdet, siger Paul Onuachu.

FC Midtjyllands cheftræner, Kenneth Andersen, mener, at udtagelsen er velfortjent, om end han ikke har det store grundlag at vurdere det ud fra.

- Nu er jeg ikke ligefrem ekspert på det nigerianske landshold, men fra mit synspunkt har det været undervejs i et stykke tid.

- Han har spillet godt i længere tid, og det er fortjent, at han får chancen, siger Kenneth Andersen i en munter tone.

Onuachus mulige debut kan finde sted 22. marts, når Nigeria møder Seychellerne. Fire dage senere møder Nigeria Egypten.

FC Midtjylland råder også over nigerianeren Rilwan Hassan, der har boet i Danmark i 11 år. Hassan, der endnu ikke har fået sit danske statsborgerskab, har tidligere sagt, at han gerne vil spille for Danmarks landshold.