Det er ikke op til Preben Elkjær, Per Frimann og Lars Jacobsen at evaluere fodboldlandsholdenes præstationer.

Onsdag kunne Dansk Boldspil-Union (DBU) præsentere "Landsholdskomitéen", der skal styrke udviklingen af unionens landshold.

Men komitéen, der blandt andet består af de tidligere landsholdsspillere Preben Elkjær (formand), Per Frimann og Lars Jacobsen, skal ikke løfte pegefingeren, hvis Åge Hareide, Lars Søndergaard og DBU's andre landstrænere underpræsterer.

De sportslige evalueringer er fortsat op til fodbolddirektør Peter Møller og DBU's eliteafdeling, understreger fodbolddirektøren.

- Komitéen skal ikke lave noget under landsholdssamlingerne. Der skal vi spille fodbold, og det klarer vi selv.

- De har ikke sportslige beføjelser. Det er ikke tiltænkt, at de skal sidde med ved møderne med landstrænerne. Der sparrer jeg med folk fra eliteafdelingen, fordi vi er tættere på holdene i det daglige end dem, der sidder i komitéen, siger Peter Møller.

Komitéen skal i stedet bidrage som sparringspartner til administrationen, diskutere idéer, komme med deres egne og være med til at sætte fokus på landsholdene, siger fodbolddirektøren.

- På møder, hvor jeg selv kommer til at deltage, skal vi diskutere de tiltag og forbedringer, der eventuelt kan være på de forskellige landshold på kvinde- og herresiden. De ønsker, DBU's bestyrelse gerne vil have igennem, kan vi diskutere i et landsholdsudvalg.

- Det kan være på det strategiske plan eller helt nede i det banale til, hvordan vores setup skal være omkring de forskellige landshold - for eksempel i forhold til analyseafdelingen, siger Peter Møller.

Åge Hareide regner ikke med, at komitéen har nogen betydning for hans virke.

Spørgsmål: Hvordan skal du bruge den her landsholdskomité i dit arbejde?

- Det må du spørge Peter Møller om. Jeg skal træne landsholdet, jeg skal ikke træne en komité.

- Komitéen skal være en støtte for alle landshold, og det er positivt. Vi skal arbejde for, at landsholdene har de bedst mulige betingelser, men jeg tror ikke, at komitéen har nogen sportslig værdi for mig, siger Åge Hareide.

Foruden de tre nævnte ekslandsholdsspillere på herresiden består komitéen også af den tidligere kvindelandsholdsspiller Marianne Løth Pedersen samt Lykke Friis, Benny Olsen, Jesper Møller, Niels Kruse og Lisbeth Kolding.