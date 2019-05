Landsholdskeeper afventer konkurrents Frankfurt-fremtid

Da Frederik Rønnow sidste sommer skiftede fra Brøndby til Eintracht Frankfurt, var det med forventningen om at spille fast i Bundesligaen.

Men landsholdskeeperen fik en svær begyndelse på sit tyske ophold. Han blev skadet under den første træning, og skaden medvirkede senere til, at klubben hentede stjernemålmanden Kevin Trapp på en lejeaftale i Paris Saint-Germain.

Trapp har siden været førstemålmand, og Rønnow har kun fået få optrædener. Danskeren tror stadig på en fremtid i klubben, men på nuværende tidspunkt er det usikkert, om Trapp bliver i klubben.

- Det har ikke været en optimal sæson for mig. Der har været meget lidt spilletid. Men jeg fornemmer, at klubben stadig har stor tillid til mig. Men det bliver afgørende, om Kevin bliver eller ej.

- Bliver han, er det en ny situation, og så må vi tage den til den tid. Vi må se, hvad der sker efter pausen. Jeg prøver at blande mig så lidt som muligt, siger Frederik Rønnow forud for landsholdets træning i Brøndby tirsdag.

Han lægger dog ikke skjul på, at han ikke har lyst til gennemgå endnu en sæson som den forgangne.

- Nej, jeg kom ned for at spille. Men på grund af nogle uheldige omstændigheder var situationen pludselig en anden.

- Jeg blev skadet, og så åbnede muligheden sig for at leje Trapp, som er et stort navn. Sådan er det i topfodbold. Det er trods alt en klub, der kun var et straffespark fra at nå Europa League-finalen, siger Rønnow.

Han henviser til Europa League-semifinalen, hvor Frankfurt først efter straffesparkskonkurrence tabte til Chelsea.

På den måde har det være en sæson med flere ansigter.

- Den har været god for klubben. Jeg har gået op og ned af drengene hver dag, jeg har været en del af gruppen og med på turene, og det har været stort. Men det er ikke det samme, når man ikke spiller.

- Men jeg har knoklet på, og nu får jeg indikationer på, at jeg skal spille mere, og det ville jeg ikke gøre, hvis jeg ikke gjorde det godt til træning og håndterede situationen, som jeg har gjort, mener målmanden.

Han er noteret for syv A-landskampe.