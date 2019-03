Landsholdsdebutant drømmer om at gøre en større forskel

20-årige Jacob Bruun Larsen håber, at han i fremtiden kan sætte et større aftryk på fodboldlandsholdet, end han gjorde torsdag aften, da han debuterede i 2-2-testkampen på udebane mod Kosovo.

Den danske debutant fik 77 minutter på banen, og han var mest tilfreds med sin indsats i første halvleg, selv om hverken han eller holdkammeraterne for alvor var farlige før pausen.

- Jeg fik i perioder vist det, jeg gerne ville. Jeg prøvede at hjælpe drengene og opsøge boldene, men jeg ville godt have gjort en lidt større forskel i kampen.

- Jeg skal lige vænne mig til nogle lidt andre detaljer, men jeg synes, at første halvleg var fin. I anden halvleg kom jeg ikke rigtig ind i kampen. Jeg forsøgte med nogle dybdeløb, og så blev jeg træt til sidst, siger Jacob Bruun Larsen.

Dortmund-spilleren skulle egentlig have været med U21-landsholdet i denne uge, men da superligatopscorer Robert Skov meldte afbud til A-landsholdet, blev Jacob Bruun Larsen forfremmet mandag morgen.

Blot to træninger med Åge Hareides hold var nok til at kapre en plads i startopstillingen, og Jacob Bruun Larsen er stolt over at have fået landsholdsdebut.

- Det er kæmpe stort. Jeg tror, at alle drengene her kan huske deres første landskamp, så det kommer jeg også til. Det er forhåbentlig en af mange. Jeg er ekstremt glad og stolt og utroligt taknemmelig for den her chance, siger han.

Forfremmelsen til A-landsholdet er fodboldmæssigt ikke noget stort skridt op.

- I min hverdag træner jeg og spiller på et rigtig fint niveau, så på den måde er det ikke et stort chok. I Dortmund er det måske lidt mere teknisk og hurtigt, men her er det måske mere fysisk. Der bliver måske gået mere til den til hver enkelt træning her end i Dortmund.

- Der er mange dygtige spillere, og det er top, top professionelt. De andre har også taget rigtig godt imod mig. Jeg følte mig rimelig selvsikker op til kampen, men det betyder altid lidt mere, når spillerne tager sig af en, siger Bruun Larsen.

På trænerbænken er Åge Hareide tilfreds med det, han har set til træning og i torsdagens kamp mod Kosovo.

- Jacob Bruun Larsen har vi gerne villet se på længe. Han har meget fodbold i sig, og han er dygtig til at løbe dybt.

- Han gjorde det godt mod Kosovo, selv om det altid er svært at debutere. Det var ikke den nemmeste kamp at debutere i, for han behøver et hold, der er 100 procent tændt, for at kunne levere, siger Åge Hareide.

Jacob Bruun Larsen var den første debutant under Åge Hareide siden juni 2017. I september 2018 fik 17 spillere landsholdsdebut i forbindelse med vikarlandsholdets kamp i Slovakiet.