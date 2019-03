Landsholdsback roser Thomas Frank: Han har is i maven

Der er sket meget hjemme i engelske Brentford, siden backen Henrik Dalsgaard senest var samlet med fodboldlandsholdet i november.

Dengang var landsmanden Thomas Frank en måned inde i sin cheftrænerkarriere i Brentford, og resultaterne haltede. Det gjorde de helt frem til kort før jul, og Frank var kun noteret for en sejr i ti ligakampe i den ambitiøse klub.

Siden vendte resultaterne for Frank, Dalsgaard og Brentford, der spillede sig væk fra nedrykningsspøgelset.

Henrik Dalsgaard roser både Thomas Frank og Brentfords ledelse for at have is i maven i den periode, hvor fansene skreg på en trænerfyring.

- Det var godt, at Thomas fik lidt lang snor. Når man "bare" tager assistenten og forfremmer ham, så vil der være en periode, hvor han lige skal ind i tingene som chef.

- Men han kendte jo alle spillerne, og han blev ved med at gøre tingene på en god måde, og han tvivlede ikke. Det kunne andre heldigvis også se. Det var ikke Thomas' skyld, at vi fik de dårlige resultater i en periode, for det hele begyndte, inden han tog over.

- Heldigvis fik han lang snor, og nu har vi fået vendt resultaterne og en hel masse ny energi, siger Henrik Dalsgaard.

De gode resultater i Brentford medførte også, at Thomas Frank i januar var nomineret til prisen som månedens manager i Englands næstbedste række.

Henrik Dalsgaard mener, at Thomas Frank er trådt en anelse længere væk fra truppen, hvilket har øget respekten omkring ham.

Samtidig har den tidligere Brøndby-træner også med et taktisk kneb sørget for, at Brentford nu har komfortabel afstand til bunden af The Championship.

- Han skiftede vores formation til 3-4-3, og det hjalp en del. Vi lavede en masse personlige fejl, så det hjalp at spille med en mere nede bagi. Vi har fået basen på plads, og så kan vi sprudle i andre kampe.

- Vi er nok det bedste hold i ligaen, når vi spiller vores bedste fodbold, men vi kan også være chokerende ringe. Nu har vi fået en base, vi altid kan falde tilbage på. Det lyder lidt kedeligt, men det har hjulpet os, siger Henrik Dalsgaard.

I en kamp mod Hull i februar blev Dalsgaard flyttet ned i det centrale forsvar. Man skal dog ikke forvente, at han vil til at tage kampen op med Simon Kjær og Mathias "Zanka" Jørgensen på landsholdet.

- Vi havde en karantæne og en skade, så jeg måtte derned som nødløsning, for det er ikke en permanent løsning

- Jeg hilste på dernede, og det gik fint, for vi vandt 5-1. Så jeg klager ikke, men jeg tror bare, at jeg holder mig ude på backen. Det passer mig bedre, siger Henrik Dalsgaard muntert.

Han kan spille sin landskamp nummer 19, hvis han kommer på banen torsdag i testkampen i Kosovo.