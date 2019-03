Landsholdsangriber føler sig ude i kulden: Det er frustrerende og irriterende

For lidt over halvandet år siden var Nicolai Jørgensen den mest scorende spiller i hollandske Æresdivision, men lige nu er tilværelsen i Feyenoord knapt så rosenrød for den danske landsholdsangriber.

Det er kun er blevet til tre ligamål i denne sæson, og efterhånden er det også begyndt at knibe med spilletiden.

Jørgensen er startet på bænken i tre ud af de seneste fire kampe og føler sig ikke inde i varmen hos træner Giovanni van Bronckhorst.

-Nej, det gør jeg bestemt ikke lige for tiden. Det er frustrerende og irriterende, specielt med tanke på det, jeg har været med til med Feyenoord. Jeg har altid givet alt, siger Nicolai Jørgensen.

Han erkender dog samtidig, at han i denne sæson ikke altid har spillet op til sit bedste.

-Det har været meget op og ned på grund af skader. Jeg giver derfor ikke kun træneren skylden. Det er også min egen skyld. Men det gør det ikke mindre frustrerende, siger den danske angriber.

Da han i 2017 blev hollandsk topscorer, var det også med Giovanni van Bronckhorst på trænerbænken.

Dengang scorede Jørgensen 21 sæsonmål og var uanfægtet nummer et i angrebshierarkiet.

-Der er ikke noget personligt i vejen mellem mig og træneren. Han er måske også selv lidt påvirket af situationen i klubben, siger Nicolai Jørgensen.

Han peger på, at klubben halter langt efter PSV Eindhoven og Ajax, og at det allerede står klart, at van Bronckhorst stopper til sommer.

-Det er en mærkelig situation, men det er stadig en fed klub at være i. Jeg håber, at de to kommende landskampe kan være med til at skubbe mig lidt ind i varmen igen, siger Nicolai Jørgensen.

Angriberens situation er også blevet bemærket af landstræner Åge Hareide, som i de kommende dage skal finde frem til sin formation i kampene mod Kosovo og Schweiz.

-Nicolai Jørgensen og Kasper Dolberg har været lidt "on and off" i forhold til deres topniveau. Nicolai var topscorer i Holland i sit første år, og Kasper var meget lovende, men er blevet sat tilbage af skader, siger Hareide.

Nordmanden forventer dog, at både Jørgensen og Dolberg kan profitere af, at de indbyrdes relationer på landsholdet efterhånden er godt indarbejdet.

-Jeg er ikke bekymret, for de kender hinanden på landsholdet og har spillet meget sammen. Nicolai spillede rigtig godt og scorede mod Wales i november.

-Men når man spiller 0-0-kampe, så bliver der altid spurgt, om vi laver for få mål. Men det kan også være små marginaler, der afgør, om man scorer, siger Hareide.

Hvor de to midterangribere kæmper for at finde tilbage til højeste niveau, ser det anderledes godt ud for nogle af de øvrige offensive spillere i truppen.

-Dolberg og jeg har begge været for meget inde og ude, men til gengæld har Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen været gode hele sæsonen. Det er altid fedt at se de andres navne blandt målscorerne, siger Nicolai Jørgensen.

For ham er opskriften ganske simpel i forhold til de kommende landskampe.

-Jeg skal fortsætte, hvor jeg slap sidst. Jeg spillede rigtig godt. Ikke bare mod Wales, hvor jeg scorede, men også mod Irland, lyder det fra Nicolai Jørgensen.