Landsholdets anfører Simon Kjær måtte skuffe sin søn

- Det er vigtigt at kunne gå 100 procent ind i træningen, når man på nogen punkter er mere stresset end normalt, tilføjede Kjær, der fik hug af de fleste medier efter Gibraltar-kampen for sin noget rustne præstation.

- Jeg taler med en vis erfaring og man gør sig da nogle tanker, når ens søn ikke bliver glad. Derfor er det rart, når man har en del ting at tænke på, at man kan fokusere på træningen her med landsholdet. Jeg måtte tage en hurtig beslutning og sådan er det i den her verden, sagde Simon Kjær, der har skiftet klub otte gange på 12 år siden FC Midtjylland-tiden.

Han er en af de seks-syv spillere, der er mødt op til EM-kvalifikationskampene for en anden klub end før transfervinduet.

FODBOLD: Det har haft personlige omkostninger for Simon Kjær at flytte fra Sevilla i Spanien til Atalanta i italienske Bergamo.

Normal dag for Tomasson

Landstræner Jon Dahl Tomasson sagde, at han for 15 år siden scorede to mål men kun fik uafgjort i Georgien, men nu skal der en sejr i hus.

- Det er her bliver ikke en walk in the Park. Men har stor tiltro til mine spillere, selv om Georgien er meget bedre på hjemmebane end på udebane, sagde Jon Dahl Tomasson.

Han blev spurgt, om han følte sig presset med ansvaret uden den knæskadede cheftræner Åge Hareide ved sin side.

- Jeg er vant til pres. For mig bliver det en normal dag på kontoret, sagde han.