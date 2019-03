Det er sundt for landsholdet at være tvunget i op omdrejninger fra start, siger spillere og Åge Hareide.

Det danske fodboldlandshold kunne ikke få en hårdere start på sin EM-kvalifikationsgruppe end at møde Schweiz i Basel.

Verdensranglistens nummer otte har ikke tabt en kamp om point på hjemmebane siden september 2014, da England vandt 2-0 i alpelandet.

Men i den danske lejr er der stor tilfredshed med at møde kvalifikationsgruppens bedste hold i den første kvalifikationskamp.

Det kan give Danmark tidlige vinger på vejen mod EM, lyder det fra angriberen Yussuf Poulsen.

- Det bliver en skide svær kamp. Schweiz er et rigtig godt hold, så det er måske meget godt, at vi starter ud med dem på udebane.

- Det ser helt sikkert allerede godt ud, hvis vi får point. Uafgjort vil sikkert også være fint, for Schweiz er det bedste hold i gruppen ud over os selv, siger Yussuf Poulsen.

Gruppen tæller også Irland, Georgien og Gibraltar. De to bedst hold kvalificerer sig til EM.

Anfører Simon Kjær mener, at netop en hård og interessant åbningskamp har fået ham til at se endnu mere frem til, at EM-kvalifikationen begynder.

- Kampen er utrolig vigtig, for vi møder det stærkeste hold i puljen, og det bliver den sværeste kamp. Det er sådan en som den, man gerne vil spille, og vi skal gøre det godt, så vi kan komme til EM.

- Det er en kamp, jeg har glædet mig meget til længe, og det er jeg sikker på, at alle på holdet har, siger Simon Kjær.

Landstræner Åge Hareide understreger, at Danmarks EM-billet hverken er sikret eller forsvundet uanset tirsdagens resultat. Men det er afgørende at få en bedre start på EM-kvalifikationen, end Danmark fik på VM-kvalifikationen i 2016.

- Vi fik ryggen mod muren i den sidste kvalifikation, fordi vi tabte to ud af de første tre kampe. Det blev meget overlevelse resten af vejen for at kunne indfri vores mål.

- Vi vil gerne have en tryggere rejse igennem 2019, selv om vi har playoff til gode fra Nations League, hvis vi ikke lykkes i gruppen, siger Åge Hareide.

Han henviser til, at Danmark i foråret 2020 qua sin gruppesejr i Nations League har en ekstra mulighed for at komme til EM, hvis Danmark ikke formår at blive blandt de to bedste i EM-kvalifikationsgruppen.

Schweiz-Danmark begynder klokken 20.45.