Landin vågner og sikrer Kiel-sejr i stort håndboldderby

Landin-brødrene Niklas og Magnus fik håneretten over flere af deres landsmænd, da Kiel torsdag aften vandt "Nordderby" over Flensburg-Handewitt i den tyske Bundesliga.

Efter en stærk anden halvleg af Niklas Landin vandt Kiel med 28-24. Ganske symptomatisk for den store målmands præstation var kampens sidste aktion en fodparade fra hans side.

Lillebror Magnus Landin bidrog med fire scoringer i sejren. På det tabende hold var Simon Hald, Lasse Svan og Anders Zachariassen i aktion.

Det nordtyske håndboldderby har traditionelt også været et topopgør og derfor potentielt også afgørende for, hvem der ender med at vinde Bundesligaen, der modsat den danske liga ikke har noget slutspil.

De seneste to sæsoner har Flensburg-Handewitt vundet mesterskabet, men har nu allerede smidt point to gange efter sæsonens første fem kampe.

Ved pausen lugtede det da også af en sikker Kiel-sejr, da hjemmeholdet var foran med 18-13 efter de første 30 minutter.

Det eneste minus for hjemmeholdet i første halvleg var, at Niklas Landin ikke havde fået ordentligt fat i målet og blev bænket.

Efter pausen begyndte så en regulær Kiel-nedtur. I løbet af lidt over seks minutter var forspringet indhentet, så stillingen var 18-18, inden Kiel brød holdets dødvande på måltavlen.

I målet blev Landin taget til nåde og kom på banen igen med væsentligt større succes end tidligere i kampen. Pludselig pillede han glansen af Flensburgs afslutninger, og Kiel fik igen opbygget en mere komfortabel føring og kørte to point i hus.

- Jeg følte ikke, at jeg skulle ind at bevise noget. Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg kom ind og bidrog med noget. Det er aldrig sjovt at sidde på bænken, men hvis jeg skal sidde derude, og vi vinder med ti mål, så er det okay, siger Niklas Landin til TV3 Sport.

Med sejren fik Kiel også svaret godt tilbage på sidste uges snævre nederlag til topholdet Magdeburg.

Kiel har nu vundet tre ud af fire kampe i Bundesligaen og ligger nummer fem. Flensburg har spillet en kamp mere og har et point mere på fjerdepladsen.