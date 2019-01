Landin pillede pynten af norsk stjerne: Det gav selvtillid

Niklas Landin havde et godt tag på Norges stjerne Sander Sagosen i torsdagens sejr ved VM.

På forhånd var der lagt op til, at Norges største håndboldstjerne, Sander Sagosen, kunne blive nøglen til norsk succes mod Danmark ved VM, men Paris Saint-Germain-spilleren ramte ikke dagen, og Danmark vandt 30-26.

Det kunne Danmark ikke mindst takke Niklas Landin for. Da Sagosen afsluttede i første angreb, greb Landin ham ud, og et par minutter senere tog danskeren et straffekast fra Sagosen, der missede alle fem forsøg i første halvleg.

- Det gav helt sikkert selvtillid og sikkerhed for hele holdet, at jeg tog de første. Vores taktik gik på at gå aggressivt til ham, så han ikke kunne lave afgørende afleveringer og komme til gode skud, siger Landin.

- Vi forsøgte at få initiativet over på deres venstrehænder, og det lykkedes rigtig godt i første halvleg.

I den anden ende spillede Mikkel Hansen en hovedrolle. Han scorede 14 mål og blev dermed meget afgørende for resultatet.

- Det er, hvad alle forventer af Mikkel. Når det er sådan en stor kamp, så er Mikkel der altid. Det kommer ikke bag på mig, siger Landin.

Danmark førte undervejs med 25-16, men Norge skabte spænding til sidst med reduceringen til 25-27.

Tilbage står facit, at Danmark er klar til mellemrunden med maksimale fire point og har taget et stort skridt mod semifinalen.

Men der er stadig lang vej, minder Landin om.

- Sejre giver selvtillid, og det var dejligt at få modstand og vinde. Vi er glade for at få fire point med til mellemrunden. Vi er en i god position, men det har vi været før, hvor det er glippet, pointerer målmanden.

Danmark møder Ungarn i den første mellemrundekamp på lørdag.