Landin om ny lynstart: De er ikke vant til vores tempo

For anden kamp i træk tromlede det danske håndboldlandshold modstanderen ned under gulvbrædderne i kampens første minutter, da Tunesien blev slået 36-22 ved VM lørdag aften.

Danskerne førte 14-2 og havde reelt afgjort kampen efter et kvarter. Nogenlunde samme skæbne overgik Chile i torsdags, og det er helt efter planen, at det danske hold kommer blæsende ud fra omklædningsrummet.

- Vi har aftalt, at vi skal frem over stepperne og presse modstanderne med alt, hvad vi har. De skal mærke trykket, siger den velspillende målmand Niklas Landin.

- Ligeså snart, de har scoret, løber vi op og scorer i den anden ende. Det er der mange, der ikke helt er klar på. Samtidig kommer der et tryk fra tilskuerne, der er uvant for de hold, vi har mødt, forklarer han.

Landins mange redninger var stærkt medvirkende til, at der gik mere end otte minutter, før Tunesien fik åbnet scoringen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen fremhæver da også målmanden som en del af forklaringen på den forrygende start.

- Vi skal jo være ærlige at sige, at Tunesien i starten tilspillede sig nogle fine chancer. Men vi fik den ud på fløjene, som vi gerne ville, og dem tog Niklas sig jo kærligt af, siger landstræneren.

Han fik selv voldsom hyldest fra publikum, da han entrerede banen i minutterne før kampstart. Netop den store opbakning er et vigtigt element i den danske tempotaktik.

- Vi har talt om, at det er vigtigt at lægge et stort tryk på modstanderne. Vi kan gøre mange ting lettere for os selv ved at være der fra start. Sådan en kulisse er det heller ikke let at spille imod, siger Nikolaj Jacobsen.

Han håber at se noget lignende på mandag mod Saudi-Arabien og forventer ikke, at det bliver svært at motivere spillerne til en lignende kraftanstrengelse.

- Det bliver ikke noget problem. Når man kommer ind i hallen og ser alle de mennesker og ser den store ståtribune, det er svært at sætte ord på. Det er fantastisk at få lov at opleve, siger Nikolaj Jacobsen.