Med mindre end tre uger til Tour de France har Sunwebs Tom Dumoulin været under kniven.

Cykelstjernen Tom Dumoulin er i et kapløb med tiden om at blive fit for fight til Tour de France, der begynder 6. juli.

Søndag gennemgik Dumoulin en mindre operation i knæet, der har skabt problemer og irritation hos hollænderen den seneste måned.

Det skriver cyclingnews.com.

Ifølge holdlæge Camiel Aldershof er det grus, der er fjernet fra Dumoulins knæ.

- De fjernede det, der i første omgang lignede en metalsplint, men det viste sig at være et lille stykke grus, siger han til cyclingnews.com.

- Vi besluttede at fjerne stykket, fordi det skabte en mindre betændelse i knæet, lyder det fra holdlægen.

Sunweb-stjernen styrtede på 4. etape i Giro d'Italia i maj og udgik på den efterfølgende etape.

Siden har han kæmpet for at blive klar til Tour de France, hvor han er udset som en af de store favoritter til sejren, såfremt han er skadefri.

I sidste uge testede han benene i Critérium du Dauphiné, men måtte udgå før de sidste bjergetaper, fordi knæet drillede.

Ifølge Camiel Aldershof var der dog mere tale om en præventiv handling, og Dumoulin skulle efter planen deltage i en højdetræningslejr fra mandag.

På grund af operationen er den plan imidlertid blevet udskudt.

- Tom gennemgik en test her til morgen (mandag, red.), og det gik godt. Han er klar til at rejse til højderne og fortsætte forberedelserne.

- Vi følger udviklingen dag for dag og ændrer måske træningsplanerne derefter, men det tegner godt, siger Aldershof til cykelmediet.