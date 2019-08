Laaaaang lørdag mod sejr i Dalum

Kampen mod VSK Aarhus var tæt på at blive aflyst på grund af lastbil-uheldet på motorvejen, men blev spillet to timer og tre kvarter senere.

FODBOLD: Selv Donald Trump måtte have accepteret udtrykket "absurd" om det, der skete en smuk lørdag eftermiddag i Dalum.

Kampen mod VSK i Aarhus 2. division blev rykket flere gange i løbet af eftermiddagen fra det oprindelige kamptidspunkt kl. 14 og blev til sidst spillet kl. 16.45 efter dekret fra Divisionsforeningen. For det var blevet utåleligt for både de ventende Dalum-spillere, der var mødt ind ved 12-tiden og de stakkels VSK-spillere, der havde siddet helt stille og kogt i spillerbussen ved Lillebæltsbroen på grund af en væltet lastbil.

- Man mister fokus og har svært ved at lade op, sagde Dalum-keeper Rasmus Lund under den lange ventetid.

- Men da vi var nået igennem ved Lillebælt, så følte vi ganske enkelt, at vi skulle spille, når vi havde klaret det så langt, sagde gæsternes cheftræner Jens Gjesing, der selv var ankommet i privatbil en time tidligere end sit hold sammen med et par spillere.

I sidste ende sluttede det lykkeligt for Dalum, der burde have været bagud ved pausen, men førte 3-2 og forsvarede den hjem iblandet et dræbende 4-2-mål af indskiftede Julius Fechtenburg, der drejede rundt om sig selv og flot sparkede kuglen fladt ind fra kanten af feltet.

- Men det har været en hård dag. Jeg synes, at man kunne se på begge holds spillere, at de var trætte. De vidste jo ikke, om kampen overhovedet blev sat i gang på et tidspunkt, sagde massør Jan Larsen på vej ud af banen.