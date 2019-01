LIVEBLOG: Skal den danske VM-fest fortsætte mod Ungarn? Følg håndbolddrengene her

Herning: En udsolgt Jyske Bank Boxen med formidabel stemning hjalp Danmarks herrelandshold til en vigtig sejr over Norge i torsdags under VM i håndbold.

I aften tager Danmark hul på mellemrunden, hvor Ungarn venter. En modstander, som gav de danske håndboldherrer et nederlag op til VM og under slutrunden for to år siden.

Men med et hjemmebanepublikum i ryggen og en god indsats mod Norge bør Danmark have en fin mulighed for at få den sjette sejr i træk ved VM.

Følg kampen i livebloggen lige her: