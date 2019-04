OB har for første gang siden 2007 muligheden for at nå pokalfinalen og dermed vinde den for sjette gang ud af syv mulige, når fynboerne tropper op til aftenens pokalsemifinale på MCH Arena mod de danske mestre fra FC Midtjylland.

Midtjyderne har fire gange været i pokalfinalen men aldrig vundet den - til store irritation for den ambitiøse sportslige ledelse i Herning.

Følg kampen her live fra kl. 19.30