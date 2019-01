Herning: Der er lagt op til at brag af en håndboldkamp, når Danmark torsdag aften spiller mod Norge i Jyske Bank Boxen i Herning.

Kampen er en direkte finale om førstepladsen i gruppen, og den kan have stor betydning for holdenes videre færd i mellemrunden og dermed deres chancer for at komme til at spille med om VM-medaljer.

Kampen fløjtes i gang klokken 20.15.