Kynisk anfører bomber Esbjerg ud af krisen

To scoringer i seks kampe i 3F Superligaen i denne sæson har været det fattige udbytte i Esbjergs dårlige sæsonstart.

Søndag rakte et enkelt mål dog til tre point, da Esbjerg på smalleste vis hjemme slog Lyngby 1-0 og hentede sæsonens første sejr.

Esbjerg-anfører Markus Halsti erkender da også, at der var stor kynisme bag de tre point, da Esbjerg atter havde svært ved at skabe chancer.

- Vi havde vel to store chancer i kampen, og vi scorede et mål.

- Det kan være, at det er fordi, at jeg har fået en svensk fodboldopdragelse, eller fordi jeg er forsvarsspiller, men jeg elsker at vinde 1-0, så har man knoklet ekstra hårdt for pointene.

- Jeg scorer en del mål til træning, og i den seneste sæson havde jeg fem-seks chancer, hvor jeg skulle have scoret, så det var fedt, at det endelig lykkedes, siger Markus Halsti.

Hans afgørende scoring faldt på et tørt sted, efter at Esbjerg senest fik en lussing på 0-4 mod AaB, og lettelsen over sejren var da også i fokus.

- Vi er ikke Barcelona, der vinder 5-0. Vi skal fighte først og fremmest, og så kommer spillet derefter, og så vinder vi med et enkelt mål eller to, siger anføreren.

De tre point lettede også presset for Esbjerg-træner John Lammers, og han fokuserede efter sejren på de tre point og ikke så meget på selve spillet.

- Det vigtigste lige nu er, at vi vandt. Spillerne gav alt, hvad de havde, så jeg er tilfreds.

Esbjerg-angriber Yuri Yakovenko fik et rødt kort i søndagens kamp.