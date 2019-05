Kvintet forlader ColoQuick og rykker til norsk hold

En række talentfulde cykelryttere forlader i 2020 det danske cykelhold ColoQuick.

Fem af ColoQuicks nuværende ryttere skifter i næste sæson til det norske prokontinentalhold Uno-X.

Det drejer sig om Frederik Rodenberg Madsen, Jacob Hindsgaul Madsen, Niklas Larsen, Julius Johansen og Casper Folsach.

ColoQuick-sportsdirektør Christian Andersen betragter det som en hjørnesten at gøre rytterne klar til at komme ud på et højere niveau.

- Vores vigtigste mission for de unge ryttere, der kommer til os, er at klæde dem på og sende dem videre i deres karrierer. Og vi glæder os allerede nu til at sende flere afsted.

- Vores værdigrundlag og formål som udviklingshold går hånd i hånd med den profil, som Uno-X har, og derfor er jeg ikke i tvivl om, at vores ryttere kommer til at trives på det norske hold, siger Christian Andersen.

Uno-X tilkendegiver, at det norske hold vil yde støtte til de ryttere, der arbejder målrettet på at kunne hente OL-medaljer til det danske banelandshold i Tokyo i 2020.

Det har været med til at gøre valget nemmere for eksempelvis Julius Johansen.

- Det var ikke noget svært valg, og især ikke da Uno-X lovede at bakke 100 procent op om de planer, flere af hos har omkring banen, siger Julius Johansen.

Han kender flere af rytterne på sit kommende norske hold.

- Det er superfedt. Jeg opfatter nærmest Uno-X som en overbygning på ColoQuick, og efter de meget positive erfaringer, jeg har fra ColoQuick, kan jeg næsten ikke vente, siger Julius Johansen.