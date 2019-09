Kvindelig iransk fodboldfan dør efter tragisk sag

En kvindelig iransk fodboldfan er død efter de kvæstelser, der opstod, da hun satte ild til sig selv for over en uge siden.

Det skriver flere nyhedsbureauer.

29-årige Sahar Khodayari døde ifølge AP mandag på et hospital i Teheran efter et forløb, hvor hun i marts forsøgte at snige sig ind og overvære en fodboldkamp i Iran, hvilket i Iran er forbudt for kvinder.

Kvinden lå i respirator, efter at hun hun overhældte sig selv med benzin og satte ild til sig selv 2. september foran en retsbygning i Teheran, og 90 procent af hendes krop havde alvorlige forbrændinger.

Det skriver det iranske nyhedswebsite Rokna, som ifølge AP publicerer nyheder med tilladelse fra Irans regering.

Sahar Khodayari forsøgte at overvære en kamp mellem holdet Esteghlal og Al Ain fra De Forenede Arabiske Emirater i marts.

Som ved andre fodboldkampe forklædte hun sig som mand og bar en paryk og en lang jakke.

Efter episoden fik hun kaldenavnet "blue girl" med reference til Esteghlals klubfarver.

Hun blev i marts efterfølgende tilbageholdt i tre dage i et fængsel, før hun blev løsladt. Ifølge AP vendte hun senere tilbage for at hente sin mobiltelefon, og her skulle hun have erfaret, at hun risikerede en fængselsdom på et halvt år.

Sahar Khodayaris søster har fortalte iranske medier, at Sahar Khodayari havde bipolar lidelse, som tidligere blev kaldt maniodepressiv sygdom, og hendes far har fortalt, at Sahar Khodayari stoppede med at tage medicin for et år siden.

Iranske kvinder må ikke overvære fodboldkampe i Iran, hvilket har været tilfældet siden 1979.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har presset på for at give iranske kvinder adgang til at overvære fodboldkampe i forbindelse med VM-kvalifikationskampe for Irans herrelandshold frem mod VM i 2022.

Nyheden om kvindens død fik de sociale medier til at eksplodere i reaktioner med hashtagget #blue_girl, og dødsfaldet har chokeret både befolkningen og det officielle Iran ifølge AP.

Mange har opfordret Fifa til at udelukke Iran, og Fifa kommenterede da også den tragiske nyhed med en udtalelse ifølge AP.

Her beklagede Fifa dybt tragedien og opfordrede til, at loven om kvinders adgang til fodboldkampe ændres.

Også Amnesty International har i en meddelelse taget kraftigt afstand fra episoden.