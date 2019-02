Kvartfinale på spil: Odense HC besøger desperate franskmænd

HÅNDBOLD: Odense HC er hoppet ombord på et fly og befinder sig netop nu nede i det vestlige Frankrig, hvor de gør klar til søndagens opgør mod franske Brest Bretagne. Kampen kan vise sig at få afgørende betydning for Odenses forhåbninger om at komme blandt de fire hold, der senere på foråret skal spille kvartfinaler i Champions League.

- Jeg tror, vi skal vinde to af vores sidste tre kampe (holdet mangler at møde Brest, København og Rostov-Don, red.) for at komme med videre. Champions League på udebane og vinde, det er en hård nød, men jeg tror, vi kan gøre det, siger Odense HC cheftræner, Jan Pytlick.

Ifølge Jan Pytlick bliver kampene mod Brest og København afgørende, fordi København lørdag, som Jan Pytlick havde forventet, slog Buducnost med 31-20. Det betyder, at før Odenses egen kamp søndag i denne Champions League runde, er København to point foran odenseanerne.

Brest kan heller ikke tages ud af regnestykket endnu. Franskmændene er i øjeblikket to point efter København, men kan med en sejr komme op på fire point. Til gengæld vil et nederlag betyde, at turneringen reelt er forbi for det franske hold. Derfor er det et hold med ryggen mod muren, som Odense HC er fløjet ned for at spille imod.