Kurs EHF Cup-kvartfinale: Europa-resultater flasker sig for GOG

GOG avancere sandsynligvis til EHF Cuppens kvartfinalerunde med sejre i sine to sidste kampe i gruppe D - hjemme over polske Pulawy og ude over spanske Granollers.

I gruppe C har HC Dobrogea Sud Constanta fra Rumænien fire point efter fire kampe. Men det er svært at se rumænerne vinde både over TTH Holstebro hjemme og over gruppens tophold, FC Porto fra Portugal, på udebane.

Hvis GOG vinder sine sidste to gruppekampe, vil fynboerne på andenpladsen i gruppe D lande på otte point. Og både i gruppe C og B er det sandsynligt, at toerne ikke når otte point.

Trods de to nederlag ligger GOG i en rigtig gunstig situation til at avancere fra gruppespillet til kvartfinalerunden - det skridt, som mislykkedes i sæson 2016/17.

Håndbold: VM-helten Niklas Landin & Co. fra THW Kiel har besejret GOG i de to indbyrdes opgør i EHF Cuppens gruppe D - senest søndag i Jyske Bank Arena i Odense efter en ellers flot indsats af fynboerne.

Stillingen i EHF Cuppens gruppe D: 1. Kiel 4 kampe 8 point (32) 2. GOG 4 kampe 4 point (- 7) 3. Granollers 4 kampe 3 point (- 18) 4. Pulawy 4 kampe 1 point (- 7) Spanske Granollers spillede hjemme mod polske Pulawy sent søndag aften, og Granollers vandt det opgør med 30-29 efter føring 15-12 ved pausen. THW Kiel er allerede sikker på at vinde gruppe D. Tyskerne springer dermed kvartfinalerunden over og går direkte til finalearrangementet på hjemmebane til maj. Der bliver kun tre kvartfinaler. Det vil sige, at den dårligste af de fire gruppetoere vil være færdig i turneringen. Ved pointlighed mellem toere bliver den samlede målforskel afgørende. GOG's resterende program i gruppe D: Lørdag den 23. marts, kl. 18.45: GOG-Pulawy. Søndag den 31. marts, kl. 19.30: Granollers-GOG.

De har intet at spille for

- Jeg tror, at otte proint vil være nok for os til at gå videre. Det vil være stort med en kvartfinale i en europæisk turnering, siger GOG-cheftræner Nicolej Krickau.

GOG's to resterende gruppekampe er mod polske Pulawy hjemme i Gudme og afslutningsvis på udebane mod spanske Granollers. GOG vandt begge omvendte kampe - 31-28 i Polen over Pulawy og 34-26 over Granollers i Gudme.

Der er det ekstra interessante aspekt i GOG' situation, at Pulawy intet har at spille for, når klubben kommer til Gudme lørdag 23. marts, og at Granollers heller ikke har noget at spille for, når GOG skal i aktion i det nordspanske søndag den 31. marts. Altså under forudsætning af, at GOG har vundet over Pulawy.

Ud over en kvartfinale i EHF Cuppen jagter GOG også førstepladsen i ligaens grundspil. I den forbindelse spiller fynboerne to vigtige opgør i denne uge - onsdag ude mod Århus Håndbold og lørdag hjemme mod Skanderborg.