Lørdag har Odense HC muligheden for at komme tættere på holdets første pokaltitel, hvis de orange fortsætter ligaens gode stime med 14 sejre på stribe og vinder over Team Esbjerg - Flere spillere har været til EM. Men juleferien har gjort dem klar ifølge Heindahl og Jørgensen.

- Det er ikke så meget træning. De andre hold har dog også haft pause. Det bliver et brag af en kamp. Esbjerg er på hjemmebane. Vi er ikke skræmt over det, men vi skal ramme topniveau for at vinde, siger Jan Pytlick.

Jan Pytlick klapper i hænderne og råber ud mod Odense HC-kvinderne, hvor et par stykker hyggesnakker og lader et grin komme frem til dagens træning i Højby Hallerne.

Tid med familien

Fra den ene spiller til den anden spiller flere meter væk flyver de harpiksfyldte bolde gennem luften. Opvarmningen i Højby Hallen er i gang. I den ene ende af hallen bliver der udbrudt "ej, ej, ej!". En af spillerne har igen kastet skævt, så holdkammeraten overfor kommer på en besværlig opgave.

For Stine Jørgensen er det første gang i flere uger, at hun opvarmer og træner med sit ligahold, fordi hun har været med til EM-slutrunden. Men hun føler sig helt frisk til igen at skulle i det orange spillertøj.

- Jeg har været med til seks-syv slutrunder, og det er første gang, at vi er så tidligt hjemme. Det har faktisk været rigtig dejligt. Vi har haft tid til at slappe af, og der har været tid til, at man har kunne nå at glæde sig. Man har også haft mulighed for at se familien, siger hun.

Også hos den anden landsholdsspiller Kathrine Heindahl er der blevet sat pris på den lille juleferie.

- Der har været fuld knald på julemaden. Vi træner stadig og er fysisk hårdt i gang, så det har forhåbentligt ikke sat sig for meget, siger hun og tilføjer dog også:

- Man spiller for at vinde, når man spiller på det her niveau det her niveau. Og det skal man altid være klar til - på trods af juleferie eller ej og slutrunde.

Når træningen bliver skiftet ud med alvor lørdag klokken 16, forventer Jan Pytlick, at det bliver med mulighed for at bruge alle spillere.