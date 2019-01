Kulturminister om VM-guld: En præstation i topklasse

Mette Bock mener, at VM i håndbold var en folkefest, der understregede, at idræt kan samle en nation.

En lang række danske ministre var søndag til stede i Boxen i Herning, da Danmarks håndboldlandshold for herrer søndag vandt VM-guld med en finalesejr på 31-22 over Norge.

Heriblandt var kulturminister Mette Bock (LA), der fulgte kampen med stor begejstring sammen med 15.000 i arenaen.

- Det var en kæmpe folkefest og en fuldstændig fantastisk præstation af holdet.

- Et er at nå finalen, men at vinde den så suverænt med så mange mål er en præstation helt i topklasse, siger Mette Bock.

Finalesejren var den største sportslige oplevelse, hun har haft i sit virke som kulturminister.

- Det synes jeg. Fordi det var en folkefest, der viste, at idræt kan samle. Det er der ikke meget i verden, der kan i dag. Et VM kan samle nationer og befolkninger over hele verden.

- Vi kæmper mod hinanden, slår hinanden, og bagefter er vi gode venner igen. Idræt binder os sammen, fastslår Mette Bock.

Også formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen jublede iført en landsholdstrøje over den danske sejr.

- Det er fuldstændigt vildt. Jeg har set alle kampe på nær en. Danmark gik ubesejret igennem og vandt suverænt VM-finalen. Vi har kæmpe stjerner på det her hold. Det er et rigtigt hold og en fed træner. Det er fedt.

- Vi er verdensmestre. Det er fantastisk. Vi har nogle spillere, der har været så overbevisende. Kæmpe tillykke, siger Mette Frederiksen.