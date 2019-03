Kroatien slipper med minibøde for dommertilsvining ved VM

IHF har idømt Det Kroatiske Håndboldforbund en bøde for skarpe udtalelser mod dansk dommerpar under VM.

Det kommer ikke just til at ruinere Det Kroatiske Håndboldforbund (HRS), at den kroatiske delegation svinede et dansk dommerpar til under VM i herrehåndbold januar.

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) oplyser til TV2, at kroaterne er blevet idømt en bøde på 500 schweizerfranc, svarende til 3300 danske kroner. i sagen, der stammer fra mellemrundekampen mod Tyskland i Köln.

Her bragte dommerne Mads Hansen og Martin Gjeding sig selv i fokus ved at dømme angrebsfejl mod kroaterne i slutfasen ved stillingen 21-20.

Kendelsen, som den danske duo senere erkendte, var en fejl, fratog Kroatien muligheden for at udligne, og førte i stedet til en tysk scoring i den anden ende. Tyskerne endte med at vinde kampen med 22-21.

Landstræner Lino Cervar, hans assistenter og de kroatiske spillere var rasende og insinuerede, at der var tale om mere end blot en almindelig dommerfejl.

- Dommerne dømte ikke retfærdigt. Den olympiske ånd siger, at alle har lige rettigheder i kampene. Vores hold havde ikke de samme forhold som tyskerne.

- Jeg mener, at håndbolden skal ændres. Det må ikke være amatører, der afgør, hvordan mit hold kan spille, sagde Cervar ifølge TV2 på pressemødet efter kampen.

Nederlaget til Tyskland var stærkt medvirkende til, at Kroatien gik glip af medaljekampe ved VM.

Holdet måtte nøjes med at spille mod Sverige om femtepladsen - en kamp kroaterne tabte med 28-34.