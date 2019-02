Kroater sænker Skjern i ny Champions League-dukkert

Skjern var længe godt med mod HC Zagreb i Champions League, men det endte med et dansk nederlag.

Skjerns håndboldherrer skal ud i et hundeslagsmål i de sidste tre spillerunder i Champions League for at gå videre fra gruppespillet.

Det står klart efter Skjerns nederlag på 29-32 ude til HC Zagreb søndag aften.

Skjern, som kun har fået et enkelt point i de syv seneste Champions League-kampe, er placeret på sidstepladsen med 6 point efter 11 kampe.

Derfor var der brug for at komme på pointtavlen, men sådan gik det ikke mod et stærkt kroatisk håndboldmandskab.

I første halvleg var Skjern dog med det meste af tiden, og fløjen Anders Eggert bragte tilmed udeholdet foran med 10-8 på et straffekast. Det skete efter fire Skjern-scoringer i træk.

Skjern-målmand Emil Nielsen stod i den fase af kampen glimrende.

Kort efter var Skjern også foran med 11-9, men den danske mesterklub mistede derefter føringen og var ved pausen bagud 14-15.

I anden halvleg virkede det som om, at kroaterne var i stand til at skrue op for tempoet, og Skjern havde svært ved at følge med.

Skjerns defensiv kom i store problemer over for et varieret kroatisk angrebsspil.

Målene haglede ind bag Björgvin Gustavsson, som i en periode havde erstattet Emil Nielsen, der også havde det svært i Skjern-målet.

HC Zagreb udnyttede, at Skjern ikke var skarpe nok i spillet syv mod seks, og derfor kunne kroaterne score i tomt net flere gange på hurtige kontraløb.

Det betød, at hjemmeholdet hele tiden var foran med et par mål eller tre. Især Ivan Srsen scorede nærmest efter behag.

Målmaskinen Zlatko Horvat løb ned og bragte kroaterne foran med 24-21 i et tomt bur.

Kort efter kom Skjern også bagud med 22-27, og det var svært at se en vej til point.

Spændingen forduftede da også langsomt til slut, så pointene, der skal forsøge at sikre Skjern videre adgang i turneringen, skal findes i de tre sidste kampe.