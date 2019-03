Krisetider: DHG skal undgå fjerde nederlag på stribe i ligaen og til Vendsyssel

DHG har tabt tre kampe i træk og er snublende tæt på at gå glip af alt, hvad der kunne ligne en chance for oprykning til ligaen. Holdet skal lørdag på en svær udebane i Nordjylland

HÅNDBOLD: Der er en mindre krise i gang hos håndboldkvinderne fra DHG.

Holdet har tabt tre kampe i træk og mistet vigtige point, der kunne have givet dem en chance for oprykning. Senest tabte holdet til ligaens næstlavest rangerede og i stedet for at sidde inde i varmen på en oprykningsspilsplads, så har holdet nu fire point op til tredjepladsen med kun seks point tilbage at spille for i denne sæson.

Livet for DHG tyder heller ikke umiddelbart på at skulle blive meget lettere lørdag. Holdet skal på udebanetogt til Nordjylland for at spille mod Vendsyssel Håndbold.

Vendsyssel ligger i øjeblikket nummer otte, men holdet er kun et enkelt point foran niendepladsen, der betyder en tur ud i et nedrykningsdrama. Derfor er det sandsynligvis et toptunet Vendsyssel-mandskab, der gerne vil hente en sejr foran egne fans.

- Vendsyssel kommer til at kæmpe med alle kløer i den kamp, siger DHG's sportschef, Nicolai Gynther.

Det har heller ikke tidligere været en hjemmebane, der har været specielt god ved DHG. Tre gange tidligere har DHG været på besøg deroppe, og alle tre gange er holdet kørt hjem med et nederlag. På hjemmebane i sæsonåbningen spillede de to hold uafgjort, 23-23.

- Det er et hold, vi ofte har problemer med at slå. Og så er det vores klart længste udebanetur i sæsonen. Vi skal køre omkring 4,5 timer i bus, og så skal vi prøve at få bussen ud af benene, så vi kan vinde en håndboldkamp. Derfor har vi også opgraderet til en hotelbus til turen, så spillerne har mulighed for at ligge ned, forklarer Nicolai Gynther.

Og det er ikke kun transporten, der kommer til at være lidt anderledes for DHG lørdag.

- Vi kommer til at prøve nogle nye kombinationer med spillere på nogle nye positioner for at se, om det hjælper.

DHG gæster Hallen Park Vendia i Hjørring lørdag klokken 15. Modsat mange andre håndboldhold ankommer DHG altid to timer før kampe, hvor flere andre hold i stedet ankommer fem kvarter før udebanekampe.