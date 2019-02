Kringlet system koster små fodboldklubber milliardbeløb

Når en fodboldklub køber en ny spiller for alt fra få hundrede tusinde kroner til trecifrede millionbeløb, fordeles fem procent af købssummen ud til de klubber, som spilleren repræsenterede i alderen 12-23 år.

Det betyder, at mindre fodboldklubber får en økonomisk bonus for at have bidraget til udviklingen af en spiller, selv om spilleren først får et gennembrud, når han er skiftet til ungdomsafdelingen i en eliteklub og dernæst solgt videre til for eksempel en større klub i et andet land.

Mange mindre klubber - særligt i Latinamerika og Afrika - får dog aldrig de penge, de er berettiget til, når en af klubbens tidligere ungdomsspillere bliver handlet mellem to professionelle klubber.

Ifølge Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) er klubber verden over gået glip af omtrent 300 millioner dollar, hvilket svarer til cirka to milliarder kroner, siden de nuværende kompensationsregler blev indført i 2001.

Det skriver Reuters.

Den manglende kompensation skyldes i nogle tilfælde, at spillerens klubhistorik ikke er registreret i ungdomsårene. Det siger Fifa-embedsmanden Kimberly Morris, hvis job består i at overvåge transfersystemet.

- Der er omkring 300 milliarder dollar, der ikke er gået til de klubber, som har uddannet spillerne. Systemet er for kompliceret, og vi ved, at der er en dårlig registrering af mange spilleres historie, siger han på en konference ifølge Reuters.

Sidste år blev der på verdensplan udbetalt cirka 600 millioner kroner i uddannelseskompensation.

Selv om det i nogle tilfælde kan være få tusinde kroner, en breddeklub går glip af, kan det for den enkelte klub være et betydeligt beløb.

Derfor arbejder Fifa på at etablere et centralt og mere simpelt betalingssystem, når to spilleres handles.

Dermed kan forbundet kontrollere, at betalingen for en spiller bliver delt korrekt mellem den sælgende klub, eventuelle agenter og eventuelt tidligere klubber i ungdomsårene.

Fifa vil også overveje, om fordelingsnøglen for uddannelseskompensationen skal ændres.

Dansk Boldspil-Union beskrev i 2015, hvordan flere danske breddeklubber havde nydt godt af uddannelseskompensation for at have udviklet topspillere.

AIA-Tranbjerg fik 121.000 kroner i 2015, da Lasse Vibe blev solgt fra IFK Göteborg til Brentford.

Martin Laursens skifte fra AC Milan til Aston Villa i 2004 sikrede Horn-Fårvang IF mere end en halv million, mens Thisted FC tjente mere end 1,2 millioner kroner på Jesper Grønkjærs klubskifter gennem karrieren.