Kræver ny kamp: GOG forlænger håndboldsaga med appel til DIF

Det bliver op til DIF endeligt at afgøre, om håndboldkampen mellem GOG og KIF Kolding skal spilles om.

Kampen endte 23-23, og GOG mente, at dommerfejlen fik afgørende indflydelse på kampens udfald .

Det skete, da GOG-træner Nicolej Krickau stod klar til at aflevere sit grønne timeout-kort, men fortrød, da fynboerne scorede.

- Vi vælger at appellere den (afgørelsen fra Håndboldens Appelinstans, red.) til DIF, siger han.

Håndboldklubben GOG går nu til Danmarks Idrætsforbund (DIF), som er landets højeste idrætsinstans for at få kampen 20. oktober mod KIF Kolding spillet om .

Fynboerne nedlagde protest og fik i første omgang medhold hos Dansk Håndbold Forbund (DHF), som medgav, at der skulle spilles en ny kamp.

Den kendelse ankede KIF Kolding så til Håndboldens Appelinstans med krav om, at resultatet fik lov til at stå. Det fik den jyske klub medhold i for en uge siden.

Nu finder sagaen sin afgørelse, for DIF er idrættens øverste myndighed.