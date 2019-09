Kræsen José Mourinho hungrer efter nyt trænerjob

José Mourinho jagter et nyt trænerjob, men han vil ikke tiltræde midt i en sæson eller være landstræner.

Fodboldtræneren José Mourinho vil gerne have et nyt trænerjob.

Siden han blev fyret i den engelske storklub Manchester United i december sidste år, har han haft forskellige roller på tv-stationer, men han vil hellere ud på træningsbanen.

Det siger han ifølge AFP i et program på en spansk tv-station.

- Jeg har fået nok, jeg har virkelig fået nok, siger Mourinho, da han bliver spurgt, om han nyder sin pause fra trænergerningen.

- Jeg har brugt hele sommeren ligesom alle andre fans for første gang, og nu forstår jeg, hvordan de har det.

Han er dog kræsen, når det kommer til, hvilket trænerjob han kunne tænke sig. Derfor kommer den 56-årige portugiser næppe på træningsbanen før næste sommer.

- Jeg vil ikke overtage en klub i januar. Jeg vil finde klub, som vil have mig fra starten af næste sæson, siger Mourinho.

Han har trænet topklubberne FC Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter og Manchester United. Han forestiller sig, at hans næste job også er i en storklub og ikke for et landshold.

- Måske vil jeg være landstræner om ti år. Jeg vil gerne tage et hold med til EM eller VM. Men to år med få kvalifikationskampe ville ikke passe til mig. Jeg kan godt lide den daglige træning og to-tre kampe om ugen, siger portugiseren.