Kosovoere nærmer sig møde med FC København i CL-kvalen

KF Feronikeli fik 2-2 ude mod walisiske The New Saints i første kvalifikationsrunde i Champions League.

KF Feronikeli fra Kosovo kan meget vel blive FC Københavns første modstander i kvalifikationen til Champions League.

Det danske mesterhold træder ind i anden kvalifikationsrunde, og det er endnu uvist, om det bliver KF Feronikeli eller The New Saints fra Wales, der venter københavnerne.

Tirsdag aften hentede holdet fra Kosovo på udebane 2-2 mod The New Saints i det første af to opgør mellem de to klubber.

De walisiske værter fra The New Saints bragte sig foran på et straffespark kort efter pausen, og et kvarter før slutfløjt blev det også 2-0 til hjemmeholdet.

Det lykkedes dog gæsterne fra Kosovo at levere et stærkt comeback.

Først med en reducering til 1-2 i næstsidste minut og i overtiden blev et straffespark omsat til 2-2.

Om en uge har KF Feronikeli fordel af hjemmebane i returkampen.

FCK indleder på udebane 23. juli mod vinderen af duellen, mens der er returkamp i København 31. juli.

Vejen til Champions Leagues gruppespil består af tre kvalifikationsrunder afsluttende med en playoffrunde.

Hvis FCK skal spille sig ind i det lukrative gruppespil, kræver det derfor, at træner Ståle Solbakkens mandskab slår tre hold ud på vejen. Skulle danskerne tabe, så overgår de til Europa League-kvalifikationen.