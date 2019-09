Han er medlem af stadionudvalget i det georgiske fodboldforbund ham Mamuka Preben Kvaratskhelia, der har taget mellemnavn efter Preben Elkjær, og han var meget gæstfri, da avisens reporter besøgte ham i Tbilisi. Som en særlig gestus gav han kage for at markere, at den rigtige Preben Elkjær på onsdag fylder 62 år. Elkjær havde nummer 10 på ryggen, forstås....Foto: Leif Rasmussen.

På barer og i hoteller kører der konstant tv-billeder fra den georgiske regionalliga i rugby og selv om kampene nærmest spilles på grus, så er interessen stor. Ud over fodbold, basketball og brydning er rugby en af de fire største idrætsgrene i det sports-tossede land. Randers-stjernen Saba Lobjanidze var sat på bænken og han var på Uefa's holdseddel stavet Saba Lobzhanidze, som vist nok er den georgiske stavemåed. Der var et par hundrede danske roligans bag det ene mål med de velkendte bannere fra Hundsted, Videbæk og Vangede. Iøvrigt har Dinamo lavet tilskuerpladserne sådan, at sæderne er i Dinamo Tbilisis hvide og blå farver og det har samme effekt som i Silkeborg, så det kan se ud som om, at der er flere tilskuere, end der er. Tre store danske profiler var afbilledet på en helside i kampprogrammet. Simon Kjær, Christian Eriksen - og Dronning Margrethe den 2. af Danmark. Selv om Deres udsendte ikke kunne tyde de helt egenartede georgiske bogstaver, så stod der en del om de to første men ikke en linje om majestæten. På en af siderne var afbilledet Lars Olsen, der slæber rundt på Nya Ullevi med EM-pokalen i 1992 flankeret af John Sivebæk og Flemming Povlsen. På modsatte side omtaltes også Danmarks firserhold og mandskabet fra VM i 1998. På den side ligger Brian Laudrup i den kendte stærke og overlegne positur efter sit mål mod Brasilien, da Roberto Carlos kiksede totalt. I aftes var han medkommentator for Peter Piil. Sammen med landsholdet har de også rejst de 5900 kilometer fra Gibraltar til Tbilisi. Det er i hvert fald afstanden i bil, hvis de havde valgt den løsning.

Trods det tunge og triste søndagsvejr i Tbilisi optrådte visse folk af lokal afstamning i fuld ornat med sværd og en slags moderne kosak-hue ved foden af Fredens Bro, der blev bygget i 2010 over Kura-floden for at binde den gamle bydel sammen med den nye. Foto: Leif Rasmussen

Aber er i Tbilisi et lige så anvendt turisme-trick, som da landsholdet var i Gibraltar for nylig. Her er der tilsyneladende lidt dialog om markedesandele med en ungersvend, der optræder med en papegøje oppe på bjerget ved den botaniske have, som man - som i Gibraltar - kan komme de 480 meter op til med lift på to et halvt minut. Foto: Leif Rasmussen

"Mother of Georgia" blev i 1958 placeret på toppen af bjerget og skuer ud over Tbilisi med vin til vennerne i den ene hånd og et sværd til fjenderne i den anden. Det danske landshold skulle søndag aften vogte sig for svædret fra den 20 meter høje skulptur af aluminium. Foto: Leif Rasmussen

En bæredygtig burgerbil kan man naturligvis også hyre i den georgiske hovedstad. Foto: Leif Rasmussen