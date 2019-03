Kontroversielt Sterling-hattrick sikrer City sejr

Watford-spillerne rasede over manglede offside, da Raheem Sterling sørgede for 3-1-sejr til Manchester City.

Den første scoring vil nok blive diskuteret flittigt, men Raheem Sterling kan være ligeglad.

Han sørgede med et hattrick på under et kvarter i anden halvleg for, at Manchester City hjemme slog Watford 3-1 i Premier League.

Scoringen til 1-0 vil sikkert blive endevendt for offside eller ej, men blev godkendt, og Watford fik lov at reducere, da holdet var bagud 0-3.

Sejren betyder, at Manchester City på førstepladsen er fire point foran Liverpool, som søndag tager imod Burnley.

Sergio Agüero fik en stor mulighed efter en halv time, men headede bolden forbi mål, og der var ingen mål i første halvleg.

Anden halvleg var dog nærmest lige fløjtet i gang, før der kom gang i sagerne og dramatikken, og Sterling leverede sit hurtige hattrick.

Scoringen til 1-0 efter 46 minutter var kontroversiel, da Watford mente, at Sterling var offside på en aflevering fra Ilkay Gündogan.

Uden videodommer måtte dommeren bruge flere minutter, før han i samråd med linjevogteren godkendte målet, hvor bolden blev rørt af Agüero på brystet, før den fortsatte mod Sterling, der så ud til at være offside.

Bolden blev dog først rørt af Watfords Daryl Janmaat, inden Sterling scorede. Janmaat sparkede således bolden ind på City-angriberen, hvorefter den strøg i mål.

Fire minutter senere var Sterling der så igen og øgede til 2-0.

City kombinerede hurtigt, og Riyad Mahrez blev spillet fri i højre side i feltet, og han spillede Sterling helt blank foran mål.

Den engelske landsholdsspiller skulle blot sende bolden det sidste stykke over målstregen, hvilket han gjorde.

Efter en time nåede Sterling så op på sit hattrick, da Watfords forsvar igen blev udspillet.

David Silva leverede en dyb stikning til Sterling, som i feltet skar ind og trak forbi en modstander og udplacerede Watford-keeper Ben Foster til 3-0.

Dermed har Raheem Sterling scoret 15 gange i ligaen i denne sæson, og han lod sig udskifte efter lidt over en time.

Under et minut efter at Gerard Deulofeu blev sendt på banen, leverede spanieren så en reducering til 1-3 efter 66 minutter.

Efter et langt udspark fra Ben Foster endte bolden via Troy Deeney hos Deulofeu, som reducerede til slutresultatet.