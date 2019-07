Kontroversiel engelsk manager er sigtet for vold

Den kontroversielle englænder Joey Barton har igen skabt overskrifter af den negative slags.

Barton er blevet sigtet for vold i forbindelse med kampen i april mellem Barnsley og Fleetwood, hvor Barton er manager.

Det skriver Sky Sports.

- En mand er blevet sigtet efter en episode i Barnsley Football Club i april 2019, lyder det i en meddelelse fra politiet i South Yorkshire ifølge det britiske medie.

36-årige Barton skal møde op i retten 9. oktober i år, står der videre i meddelelsen.

Kampen mellem Fleetwood og Barnsley 13. april endte med et 2-4-nederlag til Fleetwood, der undervejs fik et rødt kort.

Fleetwood sluttede sæsonen på en 11.-plads i League One, som er den tredjebedste engelske række.

Det er ikke første gang, at den tidligere Manchester City-spiller er i unode.

I april 2017 meddelte Det Engelske Fodboldforbund (FA), at Barton blev idømt en karantæne på halvandet år for at have satset penge på fodboldkampe, selv om han ifølge FA's regelsæt ikke måtte.

Han skulle desuden betale en bøde på 30.000 pund svarende til 263.000 kroner.

Karantænen fik Barton, der dengang spillede for Burnley, til at indstille sin aktive karriere, på trods af at han i en appelsag fik karantænen reduceret med fem måneder.

Tilbage i 2012 blev Barton suspenderet i 12 kampe, da han som Queens Park Rangers-spiller plantede en albue i hovedet på Carlos Tévez og sparkede Sergio Agüero i en kamp mod Manchester City.

I 2008 afsonede han desuden en fængselsdom på seks måneder for voldelig adfærd.

Barton har igennem karrieren optrådt for klubber som Manchester City, Newcastle, Marseille og Rangers. Han er desuden noteret for en landskamp for England.