Kontroversiel bokseboss træder til side i OL-konflikt

Den kontroversielle præsident for Det Internationale Amatørbokseforbund (Aiba), Gafur Rakhimov fra Usbekistan, træder midlertidigt til side.

Det oplyser Rakhimov fredag, hvor han slår fast, at han ikke træder tilbage, men blot vil lade en anden overtage præsidentposten i forbundet i en periode.

Det skriver flere nyhedsbureauer fredag.

- Det arbejde, der er gjort det seneste år, har genoplivet Aiba og boksningen og givet den energi.

- På trods af disse tiltag har der været mange diskussioner i de seneste måneder omkring boksningens OL-fremtid, og meget af det har primært handlet om politik og ikke sport, siger Gafur Rakhimov ifølge Reuters.

Tidspunktet for beslutningen om at træde til side er tæt forbundet med stor usikkerhed omkring boksesportens fremtid som OL-disciplin.

Tilbage i december i fjor opfordrede det engelske forbund for amatørboksere præsidenten til at træde helt tilbage fra jobbet.

Det hele skyldes frygten for, at boksning bliver pillet af OL-programmet i forbindelse med OL i Tokyo i 2020.

Forholdet mellem Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og Aiba blev for alvor køligt i forbindelse med OL i Rio i 2016, da 36 dommere og medarbejdere blev suspenderet og beskyldt for matchfixing af boksekampe.

I december i 2018 skrev det engelske forbund en klar opfordring.

- Det er tid til, at du personligt overvejer, hvad du kan gøre for at løse problemerne i amatørboksning, lød det i et brev fra englænderne til Aiba-præsidenten.

IOC har i lang tid overvejet boksningens fremtid, men der er endnu ikke truffet en beslutning.

IOC indstillede på et tidspunkt al kontakt til Aiba, mens man også tidligere satte OL-kvalifikationen på pause og blokkerede for billetsalg til boksekampe og test af bokseanlæg i Tokyo.

Gafur Rakhimov blev i november i 2018 valgt som præsident for Aiba. Den usbekiske forretningsmand er sat i forbindelse med organiseret kriminalitet, hvilket han selv har afvist.

I 2000 fik Rakhimov, som dengang var Aiba-medlem, ikke lov til at deltage ved OL i Sydney, ligesom tilfældet var ved OL i London i 2012.

Det er forbudt for amerikanske statsborgere og firmaer at lave forretninger med den kontroversielle boksepræsident.

Boksning kom på OL-programmet i 1904. Siden har boksning været en del af OL på nær i 1912, da OL foregik i Stockholm, hvor boksning var forbudt.