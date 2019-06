Kontroversiel afrikansk finale skal spilles om

Det kan være svært at følge med i årets finale i den afrikanske udgave af Champions League i fodbold.

For mens den famøse kamp to i finalen blev afbrudt, da Wydad Casablanca-spillerne nægtede at spille videre efter 59 minutter, og pokalen blev overrakt til Esperance, så er det hele ikke slut.

Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) har således besluttet, at den anden finalekamp skal spilles om. Det skriver flere internationale medier, efter at begge klubber har bekræftet beslutningen.

Kernen i sagen er, at Wydad-spillerne nægtede at spille videre efter 59 minutter, fordi dommeren ikke ville benytte VAR-systemet til at tjekke, om holdets udligning til 1-1 rent faktisk skulle være annulleret for offside.

Angiveligt var systemet i stykker, hvilket spillerne ikke var informeret om, og det endte i de kaotiske scener, hvor de marokkanske spillere forlod banen.

Det førte til, at tunesiske Esperance blev udråbt som vinder og fik overrakt medaljer og pokal. Men det skal nu afleveres tilbage.

Ifølge det britiske medie The Guardian kommer Esperance dog til at appellere beslutningen om en ny kamp.

Det første opgør i de to finaler sluttede 1-1.

Og som en ekstra lille hage ved finalen, så kommer der til at gå lang tid til, at en omkamp kan fløjtes i gang.

Alt tyder på, at der først kan findes en ny kampdato efter landsholdsturneringen Africa Cup of Nations, som spilles fra 21. juni til 19. juli.