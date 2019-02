Kontrakt for endnu en sæson: Tjekkisk angriber forlænger med Odense Bulldogs

Ishockey: Umiddelbart inden fredagens hjemmekamp mod Sønderjyske kunne Odense Bulldogs give en nyhed til de mange tilskuere i Odense Isstadion. Den 21-årige tjekkiske angriber Vojtech Komarek har forlænget kontrakten, så han også spiller for Odense Bulldogs i sæsonen 2019/20.

Den talentfulde og fysisk stærke center har leveret et godt stykke arbejde i indeværende sæson, hvor han er noteret for 10 point (fire mål og seks assister) i 27 kampe for Odense Bulldogs.

På grund af en skade har han siddet udenfor de seneste kampe, og det er endnu uvist, om han når at blive klar til at spille i denne sæson.

- Lykkes det ikke, så kan vi glæde os til at se Vojtech igen i forberedelserne til den ny sæson, skriver Odense Bulldogs i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for at være i Odense og vil fortsætte med at kæmpe for Bulldogs. Jeg er glad for at være en del af sådan et ungt og perspektivrigt hold. Jeg ser frem til at spille ishockey i denne skønne by i endnu en sæson, siger Vojtech Komarek, der 31. januar fyldte 21 år.

Også uden for isen er Vojtech Komarek faldet godt til i Odense. Han har et deltidsjob hos Dansk Stålmontage og bor privat hos et ægtepar, som er trofaste Bulldogs-supportere.