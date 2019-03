Kongekampe: UK Open-vinder åbner Premier League i Nottingham

_Af Michael Frydendahl._

Efter den præstation var det ikke svært for PDC at give Nathan Aspinall chancen i dette års PL, og Aspinall blev altså valgt til at spille sjette runde i Nottingham.

Nathan Aspinall har kvitteret og levet op til PDC's forventninger.

I februar overraskede han igen med et flot resultat, og denne gang var det et af de helt store.

Ved UK Open - den major-turnering med flest spillere til start (160) - gik Aspinall hele vejen og vandt sin første major-titel.

I finalen slog han verdensranglistens nr. 2\. Rob Cross med 11-5 og spillede sig derved pænt op på verdensranglisten, hvor han lige nu er placeret som nr. 15.

I aften skal han så prøve at revanchere sig for nederlaget ved VM til Michael Smith.

Michael Smith, som sidste år spillede sig i Premier League-finalen mod Michael van Gerwen, har ikke haft den bedste start på dette års Premier League.

Smith har kun vundet én og spillet tre uafgjort ud af de første fem kampe.

Smith ligger pt. næstsidst og skal til at have point, hvis han skal gøre sig forhåbninger om et resultat som sidste år.

Derudover får vi nogle rigtig spændende kampe på programmet I aften.

James Wade, som var helt ustyrlig i sidste uge, hvor han med et snit på næsten 110 udraderede Daryl Gurney med et æg på 7-0, skal op imod Østrigske Mensur Suljovic.

Den eneste ubesejrede spiller, Gerwyn Price, er også i topform. Han skal op imod verdensetter og verdensmester Michael van Gerwen.

Van Gerwen, som overraskende tabte til James Wade for to uger siden og tabte sin første runde ved UK Open, for så i sidste uge "kun" at få uafgjort mod John Henderson i Premier League, er i den grad tændt på at komme tilbage med en sejr.

Det bliver spændende at se, om Price fortsat skal være ubesejret eller om van Gerwen skal sætte en stopper for hans fine stime.

Barneveld bliver også interessant at følge i aften. Den tidligere femdobbelte verdensmester har slet ikke fået noget ud af det endnu. To uafgjorte og tre nederlag placerer ham på sidstepladsen, og i aften skal han møde en formstærk Rob Cross.

Det er op ad bakke for Barneveld, og med et svært program tilbage er hvert et point, han kan hente, utrolig vigtigt, hvis ikke han skal ryge ud efter niende spillerunde.