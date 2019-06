Kommentarer til nederlaget: DM-fest blev til skuffelses-øl

Her i hal 2 i Gudme var der linet op til en DM-fest for 2000 gæster. I stedet blev det til stille skuffelses-fadøl efter det tabte opgør i den anden DM-finale mod Aalborg Håndbold. Foto: Karsten L. Sørensen

Både blandt spillere og ledere hos GOG er der dyb skuffelse over, at det ikke lykkedes at blive dansk mester i andet hug, torsdag aften i Gudme. Men GOG'erne tror på, at de kan rejse sig til den tredje og afgørende DM-kamp på søndag i Aalborg.

Håndbold: På et mål tre sekunder før tid af Magnus Saugstrup vandt Aalborg Håndbold torsdag aften det andet DM-finaleopgør mod GOG i en ellers fyldt Su'vi:t Arena i Gudme. På resultattavlen stod der 32-31 til nordjyderne, da det hele var slut. Uafgjort havde ellers været nok for GOG til at blive dansk mester 2019. Men fynboerne var ikke skarpe nok - på straffekast og i overtal (GOG'erne tabte blandt andet et vigtigt overtal i slutningen af opgøret med 0-2). Og så var de ikke effektive nok mand mod mand foran mål. Gæsterne leverede samtidig en mandfolkeindsats i den hektiske atmosfære anført af specielt Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup. Der var linet op til DM-fest i hal 2, men i stedet blev der drukket skuffelsesøl. Det var da også en dybt, dybt skuffet GOG-back, Lasse Møller - otte scoringer - man mødte få minutter efter slutfløjtet. Han sagde: - Lige nu kan jeg kun tænke på kampen på søndag. Vi skal have hævnet det her. - Kan I rejse Jer mentalt? - Selvfølgelig kan vi det. Det skal vi kunne, ellers er der ingen grund til at tage til Aalborg. Det gjorde vi også mod Skjern. Jeg føler på en eller anden måde, at vi holdt dem inde i kampen. GOG-direktør, Kasper Jørgensen, var også skuffet. Han sagde: - Vi havde håbet, vi kunne have gjort det færdigt i dag. Men vi har en chance til. Vi forpassede nogle ting. Vi var selv skyld i nederlaget langt hen ad vejen. Vore overtal var ikke skarpe. Men selvfølgelig kan vi rejse os trods den dybe skuffelse her og nu. Vi må komme tilbage fra det her. Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold, gik rundt med et stort smil. Han sagde: - Jeg har været i arenaen i GOG mange gange men aldrig oplevet en stemning som den i aften. Mine drenge var under et enormt pres, og jeg er meget stolt af deres indsats. Det var en fantastisk præstation, at de kunne holde hovederne kolde til sidst. Aalborg var atter uden profilen Ómar Ingi Magnússon, der kæmper med en hjernerystelse. På spørgsmålet, om holdet nu har vænnet sig til at spille uden profilen, svarede Jan Larsen: - Vi har spillet med Omar hele sæsonen, så det har da lige krævet lidt tilvænning at spille uden ham. Vi var en mikrotand skarpere end GOG i dag, og det bliver et vanvittigt opgør på søndag. Vi glæder os allerede.

Syv mod seks skal løses GOG-cheftræner, Nicolej Krickau, diskuterede kampforløbet med sportschef, Torsten Laen, kort tid efter kampens afslutning. Derefter lød det blandt andet fra Krickau: - Det gik ikke i dag, men vi lever endnu. Vi mødte et Aalborg-hold, hvor Janus Smaráson, Møllgaard, stregspillerne og fløjene leverede på et meget højt niveau. De var ekstremt effektive. Vi fik aldrig fundet balancen i det defensive - blandt andet på grund af deres syv mod seks. Så det skal vi have fundet en løsning på inden søndag. Vort spil i overtal var på for lavt et niveau, og så havde vi nogle brændte straffekast. Den slags koster i marginalkampe. - Hvordan vil du få dine spillere mentalt klar til på søndag? - Jeg ved, at de kan blive klar. Det blev de også i Skjern-serien. Vi ved, hvad der skal til. Vi har respekt for, at det er en svær opgave, men vi ved, hvordan vi skal pleje vort gen mentalt.