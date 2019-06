Kommentar: Dumme skeletter i Næsbys skab

KOMMENTAR: For ikke så lang tid siden erklærede Næsby Boldklubs talentchef Henrik Lehm sig med rette stolt over, at klubben blev indplaceret som nummer 17 af landets fodboldklubber, når det drejede sig om talentudvikling. På Fyn havde kun OB flere stjerner end Næsby ifølge DBU's vurdering af klubben som udvikler af fodboldspillere, og det er godt klaret af en klub, der har ligget en sæson i Danmarksserien. Henrik Lehm ville gerne, at kommune og forbund i højere grad honorerede de præstationer.

Forleden rykkede førsteholdet så tilbage i 2. division efter kun en sæson i Danmarksserien og det skete på overbevisende facon og selv ikke et enormt pointtal hos konkurrenterne fra SfB-Oure kunne ryste holdet fra Stærehusvej.

Men så væltede der pludselig skeletter ud af skabet. Et par dage efter skulle andetholdet sikre eksistensen i Fynsserien og det skete med en sejr på 3-2 over OB. Glæden var også her stor, men timer efter og under klubbens sommerkamp mod OB meldte tømmermændene sig. Næsby havde brugt spilleren Marcus de Claville Berthelsen ulovligt ved en fejl og der gik ikke længe, før det fredag eftermiddag blev meddelt, at Næsby havde tabt kampen 3-0 på skrivebordet og var rykket ned i serie 1.

Men som om det ikke var nok: Arrangørerne af Sydbank Pokalen meddeler, at Næsby ikke er med i pokalhatten, når der trækkes lod til 1. hovedrunde i turneringen den 2. juli. Næsby har heller ikke deltaget i de indledende pokalrunder under DBU Fyn. Så Næsby er ikke med i turneringen, og her er der tilsyneladende også tale om en forglemmelse, misforståelse eller manglende rettidig omhu. Man skulle have tilmeldt sig akkurat som de andre DS-klubber B1909, B1913, SfB-Oure og Otterup.

Alt andet lige et uheldigt signal for de unge mennesker, der gerne så sig yderligere udfordret på et Fynsseriehold snarere end på et serie 1-hold eller i en pokalturnering, der også kunne have givet nogle givtige kampe for de spillere, der måske ikke lige er klar til førsteholdet i Næsby. Det er generelt en uheldig situation også for en amatørklub, når nu man gerne vil have anerkendelse for et stort stykke arbejde.