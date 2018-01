KOMMENTAR

Denne skribent hører til blandt dem, der gennem hele Caroline Wozniackis karriere har næret begrundet tvivl om, hvorvidt hun nogensinde havde værktøjerne til at vinde en Grand Slam-titel.

Men er der absolut ingen grund til at afvise, at det kan lade sig gøre i Australian Open, når den 27-årige odenseansk-fødte Wozniacki skal spille mod den belgiske opkomling Elise Mertens torsdag morgen. Kampen starter tidligst kl. 04.00 dansk tid.

Wozniacki har stort set siden hun løb ind i hendes nuværende kæreste, den store men pensionerede basketball-stjerne David Lee, haft et fantastisk sving i ketsjeren. Hun er i sit livs form og slår fuldstændig utvungent til bolden med den forhånd, som tidligere indimellem kunne ligne en sitrende fluesmækker for nu at fremme forståelsen.

Hun spiller med langt mere mod og aggressivitet end tidligere, og hun nyder sin tennis, som eksperterne plejer at udtrykke det.

Den tidligere stormester Mats Wilander sagde forleden på Eurosport, at netop den nye type underlag i Melbourne kommer spillere som Elise Mertens og Caroline Wozniacki til gode, selv om det har været plexicushion siden 2008 - et stof der er 100 procent syntetisk og som måske i visse tilfælde gør boldene lidt hurtigere end på Hardcourt som i US Open. Samtidig er underlaget det mest stabile i forhold til boldens opspring. I New York blandes der sand i underlaget.

Wilander var iøvrigt dybt imponeret af 22-årige Elise Mertens, som han betegner som et meget stort talent og med en høj grad af spilintelligens, som kan gøre livet alvorligt surt for Caroline Wozniacki.

Det er Wozniackis syvende Grand Slam-semifinale og hun er kun nået til finalen i New York. Det er sket to gange og hun tabte til Serena Williams i 2014 og Kim Clijsters i 2009.

Men indtil nu har Wozniacki undgået disse kæmper med deres tunge-tunge forhænder og det kan hun blive ved med indtil, hun står med trofæet.

Man kan ikke længere afvise, at Caroline Wozniacki kan gøre det. Man ville have forsvoret det.