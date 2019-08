Kollektivt kollaps af Odense Q

Fodbold: 5-0.

Det blev de opsigtsvækkende slutcifre for opgøret i Thisted, hvor FC Thy Thisted Q sendte Odense Q hjem med en ordentlig sæk.

Noget af en nedtur for det fynske hold, der i onsdags spillede stort set lige op med Brøndby.

- Spillerne var mentalt og fysisk drænet efter tre kampe på en uge. Kollektivt var ikke til stede i dag, konstaterer Steen Hansen, træner for Odense Q.

FC Thy Thisted Q kom foran efter et kvarter på et selvmål efter et hjørnespark. Det andet mål faldt også efter et hjørnespark.

Efter pausen forsøgte Odense Q at komme igen, men da hjemmeholdet scorede til 3-0 med 20 minutter igen, var kampen afgjort, og thyboerne scorede to gange yderligere inden for få minutter. Det var FC Thy Thisted Q's første sejr, mens Odense Q efter åbningssejren mod BSF nu har tabt tre kampe i træk.

Næste kamp er på lørdag hjemme mod oprykker FC Nordsjælland.