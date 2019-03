Kollektiv offday for DHG

TMS Ringsted fra den tunge ende af rækken vandt stort over DHG, der brændte mange chancer.

Håndbold: Efter en lovende første halvsæson er DHG ved at miste terræn i toppen af kvindernes 1. division. TMS Ringsted, der kæmper for overlevelse i bunden, vandt søndag 28-21 hjemme over det fynske oprykkerhold.

Dermed er DHG på fjerdepladsen to point efter Bjerringbro, der ligger på tredjepladsen, hvor man skal spille playoff-kampe om oprykning til ligaen.

- Det var en kollektiv offday. De havde viljen til at vinde mere end os, siger Nicolai Gynther, seniorformand for DHG.

TMS Ringsted kom med sejren fri af den direkte nedrykning og ligger nu nummer ni, hvor man skal spille playoff om nedrykning.

Sjællænderne førte fra start til slut og kom foran 15-7. Ved pausen var Ringsted foran 15-10.

- Vi brændte ret meget. De gange, vi havde tilløb til at komme op, brændte vi igen store chancer, så Ringsted kom fra starten af anden halvleg foran 17-10, siger Nicolai Gynther.

Topscorer for DHG blev Frida Maag Damgaard med syv mål, heraf to på straffekast.

DHG har fire kampe igen. Næste kamp er på lørdag hjemme mod Fredericia.