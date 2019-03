Kold og vådt nederlag: TPI tabte til Kolding i stille eftermiddagskamp

Spillet kom aldrig rigtigt til at flyde for hverken TPI eller Kolding, da de to hold mødtes på en våd eftermiddag i Paarup. Til sidst var det dog topholdet, Kolding, der kom væk med alle point.

FODBOLD: Vinden blæste, skyerne smed med vandet, og på banen kom spillet og bolden aldrig til at rulle helt, som man havde håbet, da TPI tabte 0-2 hjemme mod Kolding IF.

På en halvkold og våd eftermiddag i Paarup mødte TPI divisionens tophold fra Kolding IF. Det var en kamp, som de fleste forventede, Kolding ville dominere. Holdet ligger nummer ét, og sammen med Skive på andenpladsen har de to hold lagt stor afstand til resten af forfølgerne.

Men forskellen var svær at se på denne eftermiddag i Paarup. Kolding kom bedst ud af starthullerne, men var på ingen måde overbevisende. Det første kvarter af kampen var faktisk en meget chancefattig affære, og hverken Kolding eller hjemmeholdet TPI havde held med at bevæge sig meget ud af den midterste tredjedel af banen. Det virkede til at være to hold, der så hinanden an og ventede på, at modstanderen skulle blinke først.

Når der endelig skete noget, der kunne have færten af dramatik, var det dog oftest de sortblusede koldingensere, der havde fødderne på bolden.

Det tog et kvarter for Kolding endelig at indfinde bag de hvide striber af TPI's felt, men da holdet først fandt vejen, endte det også med at blive til noget stort.